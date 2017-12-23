漏水比用水多 基隆壯觀里汰換自來水管線

日前壯觀里樂利二街又先後有3處自來水管線漏水，今天進行汰管作業。（記者林欣漢攝）

2017-12-23 18:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區壯觀里位處高地加上自來水管線老舊，漏水情形嚴重，有住戶漏水度數比用水度數還多，近日，壯觀里又有3處管線漏水進行汰管作業，壯觀里長楊添發說，這些管線鏽蝕多年，「只能用千瘡百孔、慘不忍睹來形容。」

基隆有9成以上屬山坡地，用水需要加壓輸送，加上管線老舊，常發生爆管、漏水問題，自來水公司統計1年會漏掉2400萬噸水，相當於3座新山水庫，與台中並列全國漏水率最高縣市。

壯觀里早年規劃的加壓站、配水池不足，加上近年人口增加，目前已有14個大型社區、2100多戶居住，住壯觀里20年的楊添發指出，近來管線漏水問題愈趨嚴重，許多老舊管線多處鏽蝕，「只能用千瘡百孔、慘不忍睹來形容。」

市議員秦鉦也說，過去5年每期（2個月）漏水平均1萬1000多度，今年9月以來，每期平均漏水達2萬8000多度，是過去的2倍，有住戶反映說，家中用水度數比漏水度數還少，預估今年住戶額外負擔漏水費達170萬元。

日前壯觀里樂利二街又先後有3處自來水管線漏水，今天先更新汰換為延展性佳、壽命更長的球狀石墨鑄鐵管，秦鉦、楊添發勘查修復進度時表示，既有管線損壞太嚴重，不管再怎麼修補也無濟於事，應該全面更新；立委蔡適應秘書王安棟表示，蔡適應上週已經和經濟部、水公司協調，盼專案協助更換管線後，未來由水公司代管。