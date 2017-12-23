林園年輕人努力翻轉故鄉 開辦文創減塑市集

學童透過DIY了解減塑重要性。（記者洪臣宏攝）

2017-12-23 18:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區青年學子組成「林園夢工廠」團隊，從事故鄉文史踏查，今天邀請社區文創首度舉辦林園文創市集，發表故鄉踏查成果，並與林園區早餐店合作，使用自行推出的玻璃再生杯買飲料，「加量不加價」，一群年輕人正努力翻轉故鄉。

「林園夢工廠」成立滿1年，以林園中學「園夢社」學生為骨幹，另有老師、社會人士投入，包括當地文史工作者戴健城、黃健君、中芸國小老師陳俊強、林園圖書館主任李文娟等人都給予協助。

「林園夢工廠」今天在松董椰公（林園五分車車站舊址）舉辦一年來成果展，同時推出文創減塑市集，活動透過臉書粉絲專頁直播，希望社區能夠一起關心故鄉。

夢工廠副廠長梁峻榮指出，林園有豐富的文史故事和歷史古蹟，也發展出特殊地方產業，而濱海的林園區更應推廣減塑，還給海洋乾淨空間，學生們想顛覆林園給人石化工業區汙染印象。

文賢社區手工香皂、頂厝百年楊桃汁及林內槺榔掃帚都應邀展出，並教導親子DIY，戴健城則導覽日治時代建築「安樂樓」，林園中學康輔社、吉他社接力演出炒熱氣氛，現場義賣玻璃再生杯，有3家早餐店合作減塑，只要用再生杯購買飲料「加量不加價」。林園區區長謝水福、市議員李雨庭、東林里里長黃素娥等人都來為年輕學子打氣。

「林園夢工廠」分別踏查了林內山、紅樹林保育區等，也進行了百年老廟廣應廟、清水巖分組討論，並將成果發表在粉專。梁峻榮表示，將持續進行地方文史、歷史建築等踏查，並固定發行書冊，讓大家更了解林園。