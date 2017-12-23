台大校長選舉 5人取得最終參賽資格

台大校長選舉今天進行投票，其中5人通過門檻，將於1月5日校長遴選委員會將進行最後投票。（記者王藝菘攝）

2017-12-23 18:01

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長選舉進入白熱化階段，臨時校務會議今天針對8位候選人進行投票，各候選人須拿到3分之1、58張票才能進入最後階段選舉門檻，校務會議代表共161人出席，在連刷王汎森、吳誠文及吳瑞北3個候選人之後，中研院副院長周美吟、台大文學院前院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲及台大前代理校長張慶瑞順利跨過推薦門檻，台大財金系教授管中閔也以推薦58票，不推薦61票，空白4票，無效1票，順利取得最終參賽資格。

8位校長候人包括王汎森、吳誠文、吳瑞北、周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。中研院前副院長王汎森獲推薦56票、反對94票、空白票11票，首先出局；清大前副校長吳誠文獲推薦35票，反對113票，空白12票，成為第2個出局的候選人；台大教授吳瑞北本身也是校務會議代表，時常在校務會中發言、被視為大砲，但開票結果是推薦52票，不推薦96票，空白13票，成為第3個落馬的候選人。

周美吟順利到達58票的推薦門檻，當時開出的不推薦37票、空白8票，成為首位進入最終局的候選人。陳弱水更以神速獲得58票的推薦票，當時開出的不推薦30票、空白4票，他的夫人為台大歷史系教授周婉窈，在反對馬政府黑箱微調課綱戰役中開出了第一槍。知名度稍低的台大電資學院院長陳銘憲「爆冷門」，也順利跨過推薦58票門檻，不推薦83票、空白11票，成為第3個進入最終賽局的候選人。台大前代理校長張慶瑞推薦58票，當時開出的不推薦45票、空白4票，成為第4位取得最終賽局資格的候選人。

校務會議代表今天舉行臨時會議進行推薦投票，共有161人出席，總投票率高達93.6％，校長遴選委員會發言人、森林系教授袁孝維說明，因為台大校長治理校務所要報告的最高機關是校務會議，因此上次修改相關辦法，增加了校務會議的推薦投票，1月5日校長遴選委員會將進行最後投票，第一輪是選出最高票的2人，第二輪是選出過半數的最後一人即新校長。

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