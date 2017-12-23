屏東加工出口區爭取到公車了 農科也盼跟進

2017-12-23 17:43

〔記者李立法／屏東報導〕屏東加工出口區為園區3000多名員工爭取公車路線，獲得屏東縣政府正面回應，明年就會有公車行駛園區，方便員工通勤；而設廠規模持續擴大中的屏東農業生物科技園區，也希望能比照辦理，提升園區生活機能，吸引廠商投資。

屏東加工出口區及農業生物科技園區，是屏東縣兩大業聚落，園區管理單位都希望能引進客運服務，打造便利的就業環境。屏東加工出口區管理分處說，園區員工來自高屏兩地，因為沒有公車抵達，只能自備交通工具，隨著廠商及員工人數的增加，實在有必要規劃行駛園區的公車路線，方便員工通勤，園區生活機能越是完善，越能吸引廠商進駐，為屏東留住人才。

屏東縣政府交通科說，日前與屏東客運公司現勘後，將規劃從屏東車站經六塊庴車站然後行駛加工出口區的公車路線，明年就會上路，另一條從園區通往高雄端的公車路線，縣府將轉請高雄市政府協助促成。

屏東農業生物科技園區中心也說，農科園區每日進出人數將近2000人次，108年農科第2園區也啟用，廠商及員工人數還會增加，規劃行駛園區的公車路線，除了方便員工通勤，對提升園區及周邊聚落生活機能也有助益。

縣府交通科說，縣府樂於協助工業區廠商打造完善的生產及就業環境，農科通勤運量是否足以支撐一條公車路線的營運，必須與客運業者再研究，在此之前，不妨由園區先調查通勤需求，再以專車接駁方式連結離園區最近的公車站。