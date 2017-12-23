台大校長選舉好緊張 台大前文學院長陳弱水神速過關

2017-12-23 17:23

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長選舉進入白熱化階段，臨時校務會議今天針對8位候選人進行投票，各候選人須拿到3分之1、58張票才能進入最後階段選舉門檻，校務會議代表共161人出席，在連刷王汎森、吳誠文及吳瑞北3個候選人之後，呼聲最高的中研院副院長周美吟順利跨過推薦門檻，相對於其他候選人，台大前文學院院長陳弱水「神速」跨過58票推薦門檻，不推薦30票、空白4票，同樣因達門檻而停止開票。現正進行台大教授陳銘憲的開票中。

8位校長候人包括王汎森、吳誠文、吳瑞北、周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔，開票過程非常緊張，陳弱水以神速獲得58票的推薦票，他的夫人為台大歷史系教授周婉窈，在反對馬政府黑箱微調課綱戰役中開出了第一槍。

中研院前副院長王汎森獲推薦56票、反對94票、空白票11票，首先出局；清大前副校長吳誠文獲推薦35票，反對113票，空白12票，成為第2個出局的候選人；台大教授吳瑞北本身也是校務會議代表，時常在校務會中發言、被視為大砲，但開票結果是推薦52票，不推薦96票，空白13票，成為第3個落馬的候選人。周美吟則順利到達58票的推薦門檻，當時開出的不推薦37票、空白8票，成為首位進入最終局的候選人。

校務會議代表今天舉行臨時會議，進行推薦投票，共有161人出席，總投票率高達93.6％；校長遴選委員會發言人、森林系教授袁孝維說明，因為台大校長治理校務所要報告的最高機關是校務會議，因此上次修改相關辦法，增加了校務會議的推薦投票，1月5日校長遴選委員會將進行最後投票，第一輪是選出最高票的二人，第二輪是選出過半數的最後一人即為新校長。