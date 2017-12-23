信義賞梅包壽司 2000人接龍爆棚

2017-12-23 17:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉賞梅季即將到來，信義鄉農會為了替明年元月7日的「踏雪尋梅主題日」活動暖身，今天（23日）舉辦千人接龍包壽司，場面壯觀，也為賞梅掀起首波觀光人潮。

農會說，元月7日的主題日在牛稠坑柳家梅園盛大舉辦，將有刺激的「夫妻揹負」競賽，冠軍夫妻不但有農會烏梅酒大獎，2、3名也首度有酒品獎勵，希望讓參與民眾都能滿載而歸。

今天在信義鄉農會梅子夢工廠的「果漾壽司接龍」，吸引2000人參加，現場人龍綿延，氣氛熱鬧，尤其是民眾從未品嘗過加入紅龍果汁及梅果、山蕉的壽司，融合信義、集集兩地農特產，創新的口味搭配，讓許多人驚豔，獲得廣大迴響。

農會說，這次賞梅季花況應會相當不錯，在明年元月7日、踏雪尋梅主題日前就會開花，而以往民眾參加「夫妻揹負」，只有冠軍夫妻檔能獲得農會酒莊酒品大獎，獲贈瓶數則與被揹的人體重一樣，今年的獎勵酒品則是烏梅酒，若「夫揹妻」冠軍妻子是60公斤，就能獲得60瓶酒，若是「妻揹夫」，則丈夫體重加倍，抱回的酒就越多！

今年為鼓勵並體恤參賽者辛勞，也開放2、3名有酒品獎項，獲贈瓶數則分別為體重的一半、三分之一，另外也有老少咸宜的滾橡木桶比賽，歡迎遊客賞梅之餘，現場報名參加。