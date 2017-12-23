蔡依林看過的戲 台南人劇團《天書》在台南登演

台南人劇團《天書》超脫現代的神話劇情。（台南文化中心提供）

2017-12-23 17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人劇團藝術總監蔡柏璋，繼《K24》與《Q & A》系列之後，再度以長篇史詩格局，打造1部《天書》，今晚及明日在台南文化中心登演，劇情描述1個英雄重返的旅程，企圖為底層人物發聲，關注社會議題，對人生提出大哉問。

蔡柏璋表示，這次特別以演員集體即興創作方式，發展劇情架構，用來回討論方式，把《天書》中的世界觀建構出來，這是極大的工程，也拓展他以往創作劇本的侷限。

這是因為他發現德語劇場的戲，已經不再探討情愛及家庭故事，而是對社會的觀察與省思，特別像是種族、性別平等、難民移民等議題，而這些都是台灣劇場鮮少關注討論的。

蔡柏璋表示，希望藉由《天書》這齣戲，大聲宣告「我們是世界的一份子」，世界的事，就是我們的事；我們的事，也是世界的事。

台南文化中心表示，《天書》中牽涉許多文化與身分認同的討論，但也刻意避開對現實的指涉，讓全劇有許多想像空間，而為了創造天、人、冥三界，演員的表演更是關鍵，如何利用表演風格與肢體型態的差異，區隔出不同的世界，充滿迷人之處，該劇已在台北、高雄演出，知名藝人蔡依林和林依晨也前來觀賞，並為文推薦。

此外，邀請德國燈光設計師柯幽根操刀，藉由歐陸的設計風格帶給觀眾特別的燈光視覺，服裝則由知名劇場服裝師李育昇打造出天人冥三界華麗綺美的造型，高潮迭起。