台大校長選舉 第一代巨人少棒投手吳誠文出局

2017-12-23 16:45

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長選舉進入白熱化階段，臨時校務會議代表今天針對8位候選人進行投票，中研院前副院長王汎森是第一個被開票候選人，各候選人只要拿到3分之1、58張票即跨過進入最後階段選舉門檻，繼王汎森首出局之後，第2個開票的候選人前知名棒球國手、清大前副校長吳誠文初步獲推薦35票，反對113票，空白12票，成為第2個出局的候選人。現在進行第3個候選人台大教授吳瑞北的開票中。

中研院前副院長王汎森獲推薦56票、反對94票、空白票11票，首先出局。8位校長候人包括王汎森、吳誠文、吳瑞北、周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。

校務會議代表今天舉行臨時會議，進行推薦投票，共有161人出席，總投票率高達93.6％，校長遴選委員會發言人、森林系教授袁孝維說明，因為台大校長治理校務所要報告的最高機關是校務會議，因此上次修改相關辦法，增加了校務會議的推薦投票，1月5日校長遴選委員會將進行最後投票，第一輪是選出最高票的二人，第二輪是選出過半數的最後一人即新校長。

開票過程很緊張，王汎森第1票獲推薦之後，接續5、6票都是不推薦，之後推薦和不推薦間隔出現，最終差2票飲恨。台大校內人士私下透露，不推薦策略奏效。