宣示決心 雙北16所高中社團齊辦反毒馬拉松聯合公演

2017-12-23 16:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山中學第16屆反毒公演，號召雙北市16所高中職44個社團，今天中午起在中和4號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，進行9小時馬拉松式公演，以「那些年，我們的不毒不悔」口號，唱出青春、舞出活力，宣示年輕人反毒的決心。

受邀參與公演的學校有大理高中、中和高中、北一女中、大同高中、成功高中、永平高中、永春高中、松山高中、金甌女中、明倫高中、板橋高中、華江高中、清水高中、景美女中、新莊高中和南山中學，參與學生超過1200人。

南山高中活動組長鄺若銘說，反毒公演舉辦16年來，已成為大台北區高中才藝社團的重要聯誼平台，學生透過活動進行校際交流，並且在反毒主題下，融入表演劇情和橋段，讓反毒觀念更能深入年輕族群和社團活動當中。

南山中學社聯會總幹事呂安培說，社聯會花了2個多月籌辦活動，大家都很認真賣力，也從過程中累積經驗，各校同學在舞台上用心表現，拒絕毒品誘惑。

南山中學校長蔡銘城說，目前毒品以咖啡包、奶茶、糖果等各種精美、新奇與流行的包裝，企圖引誘年輕人嚐鮮，學校除教導學生認識毒品危害及吸食後果，也鼓勵學生從事正當休閒，藉由社團公演讓社區民眾分享各校社團成果，讓反毒成為全民共識。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆