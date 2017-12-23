農業夯！ 雲縣農民大學及社大秀成果

雲林縣農民大學及社區大學成果展，呈現雲林農業的軟實力。（記者廖淑玲攝）

2017-12-23 16:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣農民大學精緻農業展及雲林縣虎尾溪社區大學成果展，今天在虎尾農博生態園區盛大登場，歷屆農大學員回娘家，促進在地農友群聚效應，展現農民是未來最夯行業及雲林農業的軟實力。

由虎尾科技大學主辦的雲林縣農民大學，今年邁入第8年，由農大歷屆學員組成的雲林縣農業經理人協會、精緻農業生產合作社、雲果農業行銷服務股份有限公司等團隊，帶動雲林縣農業現代化發展。

為推動農業大翻轉，今年由雲林縣農業經理人協會更擴大成立全國性的台灣農業經理人協會，特別在今天利用歲末年初籌辦精緻農業展，並配合雲林縣虎尾溪社區大學推出社大成果展。

今天的成果展近80個攤位，從書法、繪畫、春仔花、木工、有機農業專班應有盡有，涵蓋傳統藝術、社區營造、農業推廣、社會創新等課程，提升民間參與及在地終身學習，尤其展現大家對這塊土地熱情。

農糧署副署長蘇茂祥、台南農改場場長王仕賢等人到場，蘇茂祥特別感謝雲林縣府及農民團體投入農業改革，推動國產雜糧產業發展，虎尾墾地里種植台南5號黃仁黑豆採收完成且銷售看好，藉由今天成果展分享豐收的喜悅，並強調台糖虎尾農場農地有機專區將分4年規畫，明年第一期約30公頃已著手耕種，可望逐年看到有機成長。

雲林縣長李進勇今天當場頒發雲林縣農業經理人協會理事長改選的新任理事長余明澄當選聘書，並以105年雲林縣農業產值以777.5億元蟬聯全國第一，農業收入增加6％，維持3年正成長、連續3年超越700億大關，確立雲林農業首都實至名歸，相信農民是未來最夯的行業。

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