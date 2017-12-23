花蓮濕地復育成果 總面積逾50公頃

石梯坪水梯田經當地阿美族人的成功復育後，除是東海岸豐濱鄉面積最大、最完整的水梯田外，更是部落大糧倉。（記者王峻祺攝）

2017-12-23 16:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣擁有豐富的生活地景特色，友善環境耕作行之有年，林務局花蓮林區管理處自2010年起推行濕地保育計畫，迄今總示範推廣營造面積已達逾50公頃，除陸續取得「綠色保育標章」並找回農田生態系中的珍貴物種外，還成功發展出海稻米及富興濕地米，預計將再串聯起山脈與海岸間的保育軸，編織國土綠色安全網。

花蓮「濕地保育」計畫為符合聯合國推動生物多樣性公約的「里山倡議」精神，近年多以生態環境補償方式，輔導社區部落邁向友善耕作目標，期望擴大棲地保育面積，目前更有132個社區投入造林工作，恢復昔日森林生態系功能。

在花蓮林管處輔導補助的社區、部落中，也陸續取得「綠色保育標章」，以石梯坪水梯田為例，經過當地阿美族人的成功復育後，除是東海岸豐濱鄉面積最大、最完整的水梯田外，更是部落糧倉，青蛙、田螺、泥鰍及鱸鰻等生物均接續現蹤。

明年即將邁入的「林業與濕地保育計畫」2.0版，則著重濕地保育對農產品及環境優質化的重要性，將從生產者、消費者及能量循環3方面逐步改變農業濕地的生產、消費與行銷模式，透過產官學鏈結，行銷友善耕作的農特、文創產品。

花蓮林管處長楊瑞芬說，花蓮推行策略是以鄰近中央山脈生態廊道周圍部落的「里山」，透過秀姑巒溪支流匯集的「里川」，藉此灌溉花東縱谷平原成為豐饒的「里地」為目標。

她說，當湍急的溪水貫穿海岸山脈流向東海岸的太平洋時，就能順勢發展為「里海」，希望透過豐富的自然資源、傳統文化和農民生產，構成花蓮里山里海「社會、生態、生產地景」的重要架構。

楊瑞芬說，未來將繼續擴大「濕地保育」計畫，延續「里山倡議」精神，讓更多民眾認識「綠色保育標章」，共享與環境友善共存後所產出的有機農特產品，深入探訪在地多樣性物種。