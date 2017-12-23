花蓮溫泉季持續發燒 業者蓄勢待發

花蓮溫泉季「溫泉專車」明最後1日，為期37天的優惠泡湯活動，成功吸引逾千名遊客南下享受泡湯樂趣，溫泉業者預計再創產業新風潮，配合行銷當地農特產品蓄勢待發迎接下一波的春節泡湯旺季。 （花蓮縣政府提供）

2017-12-23 16:00

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮溫泉季「溫泉專車」明最後1日，為期37天的優惠泡湯活動，成功吸引逾千名遊客南下享受泡湯樂趣，溫泉業者今集結經濟部工業局等單位，進行溫泉暨觀光產業周邊商品開發技術交流座談會，預計結合溫泉、美食及旅遊再創產業新風潮，蓄勢待發迎接下一波的春節泡湯旺季。

花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會、玉里鎮、瑞穗鄉溫泉業者合作推出花蓮「觀光溫泉專車」，明天正式進入尾聲，受歡迎的「瑞穗溫泉區」、「安通溫泉區」2條1日遊路線，成功帶動花蓮泡湯熱潮，業者將趁勢追擊並推出溫泉咖啡、溫泉米等周邊商品，搶攻第二波泡湯商機。

玉里鎮長龔文俊說，為期37天的溫泉季專車活動，搶先載運上千名遊客南下泡湯，為溫泉旺季打頭陣，接下來的泡湯高峰預計至明年3月，將由在地業者接棒延續泡湯熱潮。

他說，目前計畫將促成旅遊、溫泉及美食等三大產業的異業結盟，讓遊客藉由泡湯行程，深度造訪溫泉區的周邊景點，並試圖行銷溫泉咖啡、溫泉米及玉里麵等美食，讓溫泉商品不再只有「溫泉蛋」。

龔文俊說，泡湯加值體驗則預計配合茶農業者所開發出的茶樹精油、按摩霜，另也會引進無硫金針花及相關保養品，力推在地特色商品，盼能活絡地方經濟，增加觀光效益。

花蓮縣衛生局上週針對溫泉水進行抽驗，稽查北中南區共21家溫泉業者，結果均符合水質檢驗，局長李宏滿強調將會在溫泉旺季期間每月抽檢1次，並呼籲民眾泡湯前應考量自身健康狀況，若有不適擇要立即離池並通知服務人員。