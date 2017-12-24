烤雞搭配奇異果醬汁 耶誕大餐清爽上桌！

2017-12-24 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕今晚就是平安夜，還沒想好要準備什麼耶誕料理嗎？Miss V Bakery的店長Virginia設計一套以奇異果為醬汁的健康烤雞食譜，快去買材料、和朋友一起烹調一份健康美味的烤雞大餐吧！

Virginia表示，有些烤雞吃起來皮脆又香，關鍵在於入烤箱前，先用手指撐開雞皮與雞肉之間的薄膜，並把奶油泥抹入其中，但這樣的料理方式容易讓烤雞口感比較油膩，因此搭配以奇異果、檸檬製成的醬汁，不只讓烤雞更清爽，也能讓料理更健康。

榮新診所營養師李婉萍說，派對食物幾乎都屬於高GI的食物，GI就是指升醣指數，高GI的食物會讓血糖上升速度較快，不只容易餓，還會加速脂肪堆積，因此準備派對食物時，可以低GI的食物取代部分食材，例如以大量蔬菜取代肉類食物，或改搭配水果醬料，像奇異果的果肉中含有奇異酵素，有助於分解蛋白質，與其他同樣屬於低GI的水果小番茄、芭樂或蘋果，都是很適合入菜、讓人吃得健康的食材，以水果入菜的做法並不難，在佳節歡聚的時刻，很適合動手試試看。

奇異烤雞

食材： 全雞1隻、含鹽奶油1條（113g）、洋蔥1顆、芹菜2根、新鮮百里香2束（約6g）

調味料： 胡椒1小匙

醬汁： 奇異果4顆、新鮮薄荷碎8g、檸檬汁1顆量、橄欖油少許、鹽少許

1. 取1束百里香的葉子切成碎末狀，混合奶油與少許胡椒拌勻成泥狀，並將洋蔥去皮切為8塊、芹菜切為5公分段狀備用。

2. 將全雞洗淨後，以手指從雞脖子處，把雞皮與雞肉間的黏膜處撐開，並在雞皮與雞肉之間抹入調好的奶油泥，再將剩下的奶油泥平均抹在全雞的外皮上，直到看不見雞皮原本的顏色。

3. 將4顆奇異果削皮搗成泥狀，加入新鮮薄荷碎、檸檬汁、鹽與橄欖油，拌勻成醬汁。

Tips：奇異果不建議以調理機打成泥狀，因黑色的籽會被打碎，導致醬汁呈現灰色，雖然不影響口感，但美觀程度大打折扣。

4. 把洋蔥塊、芹菜段與1束百里香塞進雞肚子裡，並把烤箱預熱至攝氏240度，把雞放入烤箱後，降溫至攝氏200度，烤1小時20分鐘後與醬汁一起上桌即完成。

※本次示範分量為4人份，示範食材可於傳統市場、生鮮超市購得。