天天吃好料》大溪五色水餃 色香味俱全成「餃頭老大」

「餃頭老大」老闆夫婦李訓勝、莊珮雯和岳母端出店內招牌五色水餃、炸水餃。（記者李容萍攝）

2017-12-26 09:23

〔記者李容萍／桃園報導〕此「餃頭老大」並非「角頭老大」，可別誤會！

桃園市大溪區復興路的「餃頭老大」，開店才4年時間，獨特的五色水餃色香味俱全，不僅外皮有著不同的顏色，內餡也是依照外皮包著不同的料，讓平常吃膩了一般水餃的，一次能嚐到不同口味的五色水餃，讓人大大滿足，不僅成了大溪網路人氣店家，這次參加桃園市政府2017「金牌好店」選拔，從130家報名店家競爭激烈中脫穎而出（共選出30家），成了大溪之光。

34歲的年輕老闆夫婦李訓勝、莊珮雯，原本只是一般上班族，4年多前，憑著一股想創業衝勁，在擁有20多年餐飲和客家料理好手藝的岳母邱惠美支持下，共同經營這家麵食店，經友人提議推出彩色水餃的獨創想法，取名「餃頭老大」成立第一家店，未來目標想將獨創的水餃料理做為水餃界的龍頭老大。

餃頭老大的招牌菜就是五色水餃盤，這盤水餃料理中共有六種口味，食材採用檢驗合格的黑豬後腿肉及新鮮蔬菜，有桃園復興的拉拉山高山高麗菜、大溪在地韭菜等，彩色麵皮則是將蔬菜打汁加入麵團，再以手工方式按壓包製，有傳統的香甜高麗菜和濃郁韭菜兩種口味，並研發創新的鮮味番茄蟹肉、菠菜黃金玉米、印度咖哩及養生山藥等四種獨家口味，再結合現代人所要求的高纖、少油、少鹽、低熱量的蔬食概念來做為這道色香味俱全的五色水餃盤。

李訓勝、莊珮雯還添購可以溫控的油鍋，推出有酥脆口感的炸水餃，因為吃起來有點像吃餅乾，成為吃五色水餃的新選擇，也提供冷凍水餃的外帶和配送服務。

店內的紅油抄手屬於偏重口味的一道麵食，抄手（餛飩）均是手工包製，再搭配上獨家特調的醬汁，最後灑上花生粉、芝麻、蔥花來呈現多層次的口感，微微辛辣中帶著酸甜香氣，另有手工小菜、魯味，以及虱目魚、番茄湯等，也都是熟客推薦的單品。

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