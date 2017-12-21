屏東自製馬卡道「仙蛋傳說」兒童劇1月登場

屏東自製馬卡道「仙蛋傳說」兒童劇將於明年1月登場。（記者羅欣貞攝）

2017-12-21 14:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為鼓勵在地藝文團體以本土題材創作，屏東縣文化處將萬巒加匏朗馬卡道族流傳的故事，改編自製為親子兒童劇「仙蛋傳說」，明年（107年）1月13日將於屏東藝術館售票演出，家長可以陪著孩子走進劇場，透過充滿張力與趣味的戲劇演繹，一起認識家鄉的歷史與文化。

屏東縣政府文化處長吳錦發表示，縣長潘孟安上任後，推動以「屏東符號」為基底，具有在地特色的藝文發展，這也是有形無形文資保存的世界潮流，文化處這3年共完成5齣自製節目，包括布袋戲「凹鼻仙傳奇」、歌仔戲「台灣女英雄金娘」、現代舞劇「火苗」、兒童劇「大路關石獅傳奇」與「仙蛋傳說」等，展演類型多元，題材橫跨閩南客家平埔原民等族群，讓大眾認識屏東這塊土地豐富動人的文化樣貌。

已列入屏東無形文化資產的萬巒加匏朗馬卡道族夜祭，當地族人於農曆元月15日舉行ma-olau（嗎嗚咾）慶祝「仙姑祖」聖誕，「仙姑祖」傳說是加匏朗與其他平埔聚落不同之處，源起於村中老婦撿到一顆仙蛋，後來孵化成人，並由老婦養育成為少女，常與其姐妹結伴在田地裡工作、歌舞，當這名少女成長至16歲時，便向老婦與村人表明其身份，原來祂是仙女下凡，接著少女摘下頭上的「龍頭針」給村人後便登天而去，成為村人信仰中祈雨靈驗的神明「仙姑祖」，而龍頭針則成為加匏朗尪姨（夜祭儀式的主持者）「祈雨」的法器。

「仙蛋傳說」製作人蘇友萱表示，繼上次的兒童劇「大路關石獅傳奇」後，縣內的不倒翁故事劇團、花痞子劇團、屏東縣故事學會、晨光劇團、箱子兒童劇團、貓頭鷹兒童實驗劇團等再度攜手合作，並增加了百步蛇、五色鳥、雲豹等元素以適合舞台搬演。