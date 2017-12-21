導遊考試回歸交通部 延至2019年7月

2017-12-21 13:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕原定在2019年1月回歸交通部的導遊考試。因考試院有意見，立法院交通委員會今召集協商，決定將施行日延至2019年7月。

立法院交委會日前審查通過「發展觀光條例部分條文修正草案」，原定自2019年1月起，導遊、領隊考試從考試院考選部回歸交通部觀光局主辦。草案預計在11月24日交付立法院會進行二、三讀，但因考試院表達強烈反對意見，立法院民進黨團只好協商，讓考試院有機會表達看法。

交委會召委鄭運鵬今邀集朝野協商。考選部次長許舒翔希望能給3年的緩衝期。他表示，從明年開始，已有導遊證照者想考外語導遊，只須考外語1科，免再考3科專業科目；專業科目也從80題降為50題。他說，為了配合政策的需要，考選部也會在明年下半年增辦考試，適時增補所需的外語導遊人員。

交通部次長祁文中表示，若由觀光局主辦導遊、領隊訓練及測驗，也需要準備，可在2019年7月開始。

交通部觀光局長周永暉指出，若改由觀光局主辦考試，也不會降低標準。他說，考選部為了實際的問題進行調整，包括針對新南向政策，增加馬來西亞語、越語、泰語、印尼語名額，也在2018年的下半年增辦考試，能補充所需人力。同時配合實際的需要，減少科目，著重於景點的介紹。未來在訓練、實習時，將加入旅遊安全、智慧觀光，經專業養成後，才能取得執照。

周永暉認為，導遊考試留在考選部的CP值很高，可再辦3年。

不過鄭運鵬指出，導遊考試在2003年之前就是交通部主辦，哪有考試委員質疑的違憲？況且考選部上頭有考試院，政策執行會有落差，再給3年並不合理。

他強調，導遊考試回歸交通部，從業人員都不反對，更能快速回應需要，就照交通部意見，延至2019年7月施行。

周永暉原希望再延到2019年12月，讓考選部可在2019年下半年再辦一次考試。但許舒翔表示，既然都要結束該業務，2019年下半年就不會加考了。