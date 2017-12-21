科大生製造仿生機器魚 可節能30％助水中探測

2017-12-21 13:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部舉辦「全國微電腦應用系統設計創作競賽」，有27校178名大專校院創作同場競技，共分機器人、自動控制與儀錶組，信號處理與通訊組，以及智慧生活組等，今公布各組獲獎名次；另也舉辦軟體創作達人暑期成長營，鼓勵學生與業界諮詢專家合作，加強軟體設計與專案開發能力。

其中，台北科技大學電機系學生葉禮源、蔡宇傑、林惠娟、張凌榕等4人共組團隊，設計「仿生多關節機器魚」，拿下自動控制類冠軍，葉禮源說，參與的實驗室本身就是從事水中無人機械研究，而目前空中有無人機、地面有無人車，淡水中的無人機具研究不多，但台灣四面環海，非常需要進行此領域開發。

葉禮源表示，實驗室5年前推第1代機器魚，這次比賽的設計是第4代魚，約半年前開始設計，在魚身裝兩顆馬達，只要稍微移動一點角度，就能扭動魚身魚尾，模仿魚在水中扭動魚尾的方式游動，經驗證比一般水中螺旋槳動力，要節電約30％，更搭配手機APP做遙控，未來盼運用資源探勘、軍事偵察等方面。

高雄應用科技大學學生楊志雄則花2年時間，獨自一人設計「具多功能之變形車輪行駛探勘車」，拿下自動控制類的亞軍，他說，曾在國外參考其他設計，將圓形車輪改造，採3個扇形結構組成，只要變形就可爬梯，加上車體有平衡籃避免爬階梯時傾倒，未來盼設計成無人救災車。

另，虎尾科技大學學生鄭達源、鄭宸安、簡伯翰、吳孟紘則開發「具備多重體感之互動裝置」，其整合虛擬實境功能，增加冷、熱、電擊等回饋，讓玩家在沙漠、雪山甚至被閃電打中等都有身歷其境感受，拿下信號處理與通訊類冠軍。

而賽事中的智慧生活類則由南台科技大學電機系團隊趙家賢、粘祐誠、蘇鼎凱等人設計的「非侵入式血管注射外滲評估系統」拿下冠軍，該設計專注醫學臨床上肉眼難辨的打針失誤，以預防概念，用紅外線感測模組取得注射失敗的變化，可運用在靜脈導管、化療注射、血液透析、點滴注射等方面。