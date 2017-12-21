豬屎尿擺脫臭名 畜牧農肥轉型變黃金

2017-12-21 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕畜牧產生豬屎尿若未妥善處理，常成為民眾陳情目標，環保署推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用，目前全國已有200畜牧場參與，農民昨現身分享農作物產量提高、品質更佳的經驗，且也有助於減少一年7468公噸排放到河川的污染量，節省約136億元的處理經費。成功讓污染變黃金。

環保署水保處長葉俊宏說，沼液沼渣農地肥分使用，是畜牧糞尿資源利用3種方式中主要方式之一，去年開始推動後，第一年有22場加入，後來因為成效不錯，今年累積到200場，已經超過原先目標，明年的目標也上調到300場，將鼓勵與稽查並進，減少河川污染狀況。

目前已跟45位農民合作，雲林縣育群畜牧場場主陳冠宇表示，目前施灌包括玉米、西瓜、甘藍菜、番茄等6種作物，面積達到21公頃。如施灌玉米田約9.5公頃，農民一年就可省下超過136萬肥料錢，且收成的玉米漂亮飽滿，產量還可增加約1至2成左右，口感方面也優於使用化學肥料的玉米。

飼養800頭肉豬，位於花蓮縣的呂德和畜牧場場主呂文仁也說，畜牧場常被指為污染源，所以他很積極向農民遊說，雖然剛開始會遭遇困難，但終究獲得多位農民響應，對於削減美崙溪污染量有幫助外，澆灌期間2個月還省下施用21包化學肥料的7000元，而且種出的稻米芽量增加，稻穗量也跟著增加。

環保署表示，再加上畜牧糞尿資源利用的其他2種方式，全國畜牧糞尿資源利用的施灌總量高達每年127萬公噸，施灌農地面積達1045公頃，相當於24880個標準籃球場面積。同時每年也減少排放到河川的有機污染量達7468公噸，省下136座每日處理量1萬公噸，要價1億元的礫間氧化處理設施，等同節省136億元。