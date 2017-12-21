首發小清新月曆ＰＫ新北？北市消防局長：猛男、美女太多

2017-12-21 13:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不讓新北市消防猛男美女月曆專美於前，台北市消防局今年首度推出消防月曆，主打文青、小清新風格，邀來消防員及其子女，以消防員的日常工作為主軸，「消防大人＋萌小孩」一起入鏡；北市消防局長吳俊鴻表示，猛男、美女太多了，但消防員除了臉蛋也要有智慧，「消防工作不是猛男、美女就可以了」，頗有向新北叫陣意味。

往年北市消防局僅推出消防月曆，內容以介紹器材、消防知識為主，消防局表示今年由於舉辦消防親子活動獲好評，順勢推出消防月曆，因此也選擇走溫馨路線。不過據透露，當時為了主軸到底要比照新北，走「肌」情路線，還是主打「萌」感，經過一番劇烈討論才定案。

消防局上午舉行「防災宣導暨形象月曆見面會」，市長柯文哲會後受訪時笑稱，本以為用猛男跟美女，「結果奇怪，誒，走溫馨路線，好啦好啦。」現場記者追問是不是感到失望？柯文哲大笑幾聲後表示「都可以啦！」

消防局長吳俊鴻會後受訪時直言，猛男、美女的月曆太多了，再做就沒有意義，因為消防是一個大家庭，所以改走溫馨路線，有型男、甜姐，還有小寶貝，消防工作要有體力、技能和智慧，同仁不是猛男、美女就可以。

北市消防月曆首刷600本，民眾首先要在北市消防局官網進行「防災」問與答，全部答對就有機會獲得兌換券，再到鄰近消防大隊兌換即可。