冬至限定！ 澎湖人吃美味「雞母狗」、「菜繭」

經過時代演變，雞母狗顏色愈來愈豐富。（記者劉禹慶攝）

2017-12-21 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕明天冬至，當台灣各地紛紛準備熱湯圓過節之際，僻處離島的澎湖則因地理位置阻隔，發展出獨特的節慶應景文化，以菜繭及雞母狗食品為主，不僅充滿濃厚的地方特色，更是澎湖先民艱困奮鬥的三點水象徵。

由於早期澎湖先民生活困苦，在冬至節慶時，沒有能力準備三牲祭拜，家戶就以米捏製成各種雞、狗、豬等家畜家禽造型，蒸熟後就能食用，不僅祭拜祖先，也能庇佑六畜興旺，同時祈求來年的豐收；經過時代演變，也加入鴨、兔子、乳牛、鯉魚、南瓜等形狀，甚至小熊、貓熊等，而且五彩繽紛。

另外菜繭也是傳統的冬至食品，澎湖還會捏製一種稱作「菜繭」的米食，「菜繭」台語發音是「菜幹」，做法是先將糯米浸水，用石磨磨漿再揉製成糰後，就可用來包餡，而餡料主要分成葷和素兩種，材料都以高麗菜、香菇、筍絲為主，再加上其他配料而成，包好後捏成半月形，蒸熟後即能食用，蒸好後還帶有濃濃米香，也是很受歡迎的冬至應景美食之一！

由於雞母狗與菜繭為澎湖傳統美食，近來已成為代表性吃食文化，不僅有專書圖文介紹，更有旅遊業者發展成為地方特色小旅行，同時每年冬至前，各村里社區及團體，也爭相舉辦相關體驗文化活動，讓傳統美食的味道繼續飄香，也是異鄉遊子每逢節慶時懷念的家鄉美食。

早期的雞母狗，以白色為主要色系。（記者劉禹慶攝）

菜繭加入蝦米高麗菜肉絲等內餡，蒸熟後還有濃濃米香味。（記者劉禹慶攝）