聖誕樹不紅的原因？ 專家這樣說...

聖誕紅顏色品種豐富，種植時須注意懼光的特性。（記者陳冠備攝）

2017-12-21 13:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕再過幾天就是聖誕節，坊間街頭出現不少聖誕樹、聖誕紅等裝飾，有民眾想拿出去年買的聖誕紅出來應景，可是卻遲遲不開紅花，仍然狂冒綠葉，聖誕紅變成聖誕綠。田尾公路花園鳳凰花園業者許再生說，聖誕紅怕光，最忌諱開花期照到光，超過半小時就不行，見光一次就晚7天開花。

許再生表示，每到聖誕節前，就有顧客來問，為什麼去年買的聖誕紅沒有開出紅色的花，經了解知道，原來顧客不了解聖誕紅開花特性，長期將聖誕紅種植在有路燈、庭園燈下的花圃裡，遇到開花結苞期，晚上卻沒做「避光」措施，導致以為還在日照，只長綠葉不開花。

許再生指出，聖誕紅紅葉叫苞葉，常被誤認為花，其實它的花是聚集在枝葉頂端的黃色小花蕾，每年10月後，白晝週期進入比夜晚週期短，聖誕紅即開始進入結苞期，這時就要開始保持適度的黑暗，比如5點落日後，可用不透光的袋子覆蓋或置於不透光櫥櫃裡，必須連續保持14個小時的完全黑暗，持續60周以上，才能在12月時準時開花，任何短暫的曝光，都可能會擾亂、延遲開花。

許再生說，曾有一次在入夜後，忘記將一批開苞期的聖誕紅用黑布覆蓋，一整晚都接受燈光照明，原本可在12月初出貨的，因為冒不出紅葉遭退貨，足足多等1個禮拜才開花冒葉，順利交貨。

有民眾反應，去年買的聖誕紅到了今年卻無法如期開紅花，質疑被騙。圖為示意圖（記者陳冠備攝）

園藝業者指出，聖誕紅忌光，進入開花週期，每日必須保持14小時黑暗，才能順利開花。（記者陳冠備攝）