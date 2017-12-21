羊公逗羊婆歡樂過新年 親子音樂會30日登場

文化局今天舉辦記者會，由國民大戲班帶來「年羊公逗羊婆歡樂過新年」精彩片段。（記者王駿杰攝）

2017-12-21 13:17

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府將於年終歲末與演藝團隊「新竹交響管樂團」合作，舉辦「羊公逗羊婆歡樂過新年」親子音樂會，除有知名女高音黃世欣、男高音簡崇元獻唱「Think of Me」、「橄欖樹」、「夜來香」等多首經典歌曲，還有結合特技雜耍、舞蹈的戲劇表演，精彩可期。

文化局副局長李欣耀表示，「羊公逗羊婆歡樂過新年」親子音樂會首先將由國立台灣交響樂團劉玄詠團長指揮，知名女高音黃世欣、男高音簡崇元獻唱多首經典歌曲揭開活動序幕。

之後再由新竹交響管樂團現場演奏「馴龍高手」、「超人特攻隊」等廣受孩童喜愛的動畫電影配樂；壓軸則以知名戲劇創作家劉光桐導演率領國民大戲班劇團演出「羊公逗羊婆」，結合特技雜耍、戲劇舞蹈等多元創作元素，呈現幽默逗趣的戲劇張力。

李欣耀說，親子音樂會將12月30日（週六）晚上7點在市立體育館演出，本週六上午9點於竹市文化局演藝廳一樓服務台開放索票，每人限索四張，索完為止。

文化局今天舉辦記者會，由新竹交響管樂團帶來「Happy」、「我的太陽」兩首曲目、國民大戲班帶來「年羊公逗羊婆歡樂過新年」精彩片段。