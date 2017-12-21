1/3女科學家研究能量未發揮 科技部啟動輔導計畫

科技部今天在科技部長陳良基（左3）主持下，啟動「女性科學家輔導計畫」。（記者蕭玗欣攝）

2017-12-21 13:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據科技部統計，全台研究人員男女比例約67:33，但申請科技部專題計畫的男女性比例卻是76:24，顯示有3分之1女性研究員的研究能量未充分發揮，超過半數的女性研究員都指出，未執行科技部研究計畫的最大原因就是計畫通過率太低，且勝算不大。科技部今年委託國家實驗研究院執行「女性科學家輔導計畫」，希望利用業師輔導方式，協助年輕女性研究人員在職涯上遭遇的問題，找到繼續前進的動力。

科技部委託國家實驗研究院執行「女性科學家輔導計畫」，希望能協助女性研究人員充分發揮其研究能量，由科技部長陳良基主持啟動儀式記者會，宣布計畫正式啟動。

科技部統計顯示，過去5年內，女性教授未執行科技部專題計畫的比例低於15%，但女性副教授和助理教授卻有半數未執行科技部專題計畫，原因除了有申請未通過，其他未申請計畫的主要理由是計畫通過率太低，勝算不大（52%），過去年度研究成果不佳（29%）和家庭因素（19%），可看出年輕女性研究人員確實需要外界適當幫助。

科技部長陳良基表示，許多女性研究員的研究能力及表現都不比男性差，但是婚後為了家庭、小孩，經常得放棄研究，且女性在職場上遇到的衝突和情況也遠比男性高出許多，導致研究能量消失；如果這時候能給這些女研究員助力，讓她繼續回到研究主軸上精進自己所學，甚至將所學回饋給年輕學員，這就是科技部試辦這個計劃最大的目的。

國研院院長王永和也表示，國內女性研究人員明顯呈現金字塔現象，底層的助理研究員、助理教授占多數，但再往上升等的卻不多，這些女性研究人員大多是提供技術支援，真正從事研究的卻不多，是非常可惜的一件事。隨著時代發展，越來越多女性願意投入科技研發領域，卻往往要在家庭和實驗室中抉擇，「女性科學家輔導計畫」將提供相關資源平台，協助女性研究人員解決職場遭遇問題，繼續投入研究領域。