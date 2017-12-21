藍委促中火先改善再換照？ 中市府：邏輯有誤、於法不符

2017-12-21 13:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府要求台中火力發電廠降載減碳，立委盧秀燕今日說，台電經她溝通已同意先改善空污再換照，市府就不該提前同意換照，要求市府收回成命；市府反駁，依法換照並非中火片面可決定，也無收回重審機制，盧的主張邏輯有誤、於法不符。

盧秀燕今天在市議會召開記者會，市議員段緯宇、劉士洲、吳顯森、陳成添、李中、沈佑蓮、楊正中、陳政顯、朱暖英、張廖乃綸、賴義鍠、黃馨慧等人到場聲援。

盧秀燕在會中指出，9部機組明年2月才到期，換照是市府唯一可以要求中火減煤降載的手段，因此市府不應該「輕易」、「同時」又「提前」同意換照，應觀察減煤及常態降載改善成效，再決定是否換發。

她又說，中火其實沒急著換照，卻意外提前得到市府同意，台電在立院也向她表示可待配合改善後再換照，由此可見市府斷無「提前換照」的道理，應該收回成命，如此短時間內就能看到空污改善的效果，市民才能具體感受得到。

市府回應，中火機組操作許可證屬於固定汙染源許可證，核發權在地方主管機關，不論「發新照」或「換舊照」，市府都必須依據相關法令規定，而非中火的意願，更不會因盧委員的意見就「先收回，讓中火改善後再換照」。

市府指出，生煤管制治條例規定既有許可證只能申請展延，不再發新照，且從5年一審改為2年一審，讓中火已沒有「先撤照再發照」的空間，現行法規也無求市府「收回」許可證並重審的機制，盧委員的認知顯然有誤、於法不符。