大學生麻豆走伸展台 原住民泰雅族亮眼

2017-12-21 13:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕當傳統與現代合而為一會迸出怎樣的火花呢？私立建國科技大學今舉行美容系畢業展成果展，有學生以「新泰」為主題，把台灣原住民泰雅族紋面和服飾圖騰，以鮮豔的大紅色系，搬上時尚伸展台，讓傳統呈現新樣貌，學生的創意與巧思，讓人眼睛為之一亮。

同樣讓傳統與時尚結合還有學生以「築時尚」為設計理念，用大空棉作為衣服材質、用噴槍彩妝技術為表演者上妝，詮釋出現化新建築美學也可與服裝造型美學合而為一。

身兼這次畢展創意總監的建國科技大學美容系助理教授林宥涵指出，今年發表概念以「時空旅人」為主題，希望讓學生透過時間機器，到國外拓展視野，觀察國外民情風俗與文化藝術，進而了解國外歷史，挖掘國外歷史文化，進而以此為創意思考和靈感來源，轉化為畢業作品。

林宥涵表示，今年共有10組畢業作品搬上伸展台，每組作品各有特色，以「築時尚」來說，學生要表達是建築結構，表演者服裝材質取自太空棉，呈現立體和結構性的裝置藝術，甚至連服裝顏色和臉部彩裝，以及髮型，大量使用建國科大美容系特色發展的噴槍彩妝技術，校方樂見學生學以致用。

來台4年的韓國籍學生22歲的李天，穿著自己設計的服飾走上伸展台，她說，之前未曾接觸過泰雅族文化，直到因為創造畢業作品，喜歡上泰雅族的紅色調，紅色給人熱情奔放的感覺。

也走上伸展台展現年輕人創意的大四生21歲蘇湘茹表示，她們大量運用噴槍彩妝技巧，在表演者臉部發揮巧思，紋面代表泰雅族榮耀與勇敢，菱形是祖靈的眼睛，紅白的菱紋代表堅定的意志與純潔，她們以「新泰」為出發點，表達傳承與革新的設計理念。