狂！景美女中拔河隊亞洲盃4連霸

中華台北－景美師大女子拔河隊在泰國曼谷以6連勝之姿，衛冕2017亞洲盃拔河錦標賽室內500公斤組冠軍。（景美女中提供）

2017-12-21 12:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以台北市景美女中拔河隊為班底的中華台北女子拔河隊，在泰國曼谷以6連勝之姿，衛冕2017亞洲盃拔河錦標賽室內500公斤組冠軍。景美女中今日表示，此次出賽，考量利用國際賽事為國家培養新血，因此多挑選高中選手為這次代表隊的主力，順利完成4連霸的佳績，再創歷史紀錄。

今年亞洲盃昨日登場，共中華台北、泰國、寮國、越南、柬埔寨等5隊參加室內500公斤組賽事。第一輪巡迴賽中，中華隊即以4場2：0的全勝之姿，預賽第一名闖入決賽。

接著，四強賽對手先遇到寮國，中華隊以2：0過關。冠亞軍戰中，對手是地主泰國隊，中華隊也以2：0勝出，順利奪冠。從預賽到決賽6場比賽，拔河隊健兒全部都獲勝，達成4連霸，中華女子拔河隊從2010年、2012年、2014年在亞洲盃均獲得金牌。

領隊景美女中黃贇瑾校長賽後表示，此屆比賽全由高中學生出賽，超過隊伍半數、多達5位是高一選手，從暑假開始才進入景美女中接受拔河隊的訓練，在半年時間後首次登上國際賽。此次對手全為東南亞國家，也可發現實力均在提升之中，但孩子們充分發揮「不放手，直到夢想到手」的精神，場場完勝未失一盤，毅力與精神令人佩服。