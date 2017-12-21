元旦交通新制上路 台鐵誤點30分鐘免手續費退票

明年元旦起將有許多交通新制上路，其中旅客搭乘台鐵前發現列車誤點逾30分鐘，可免手續費退票。（台鐵局提供）

2017-12-21 13:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新的一年將至，明年元旦起將有許多交通新制上路，包含路上遭遇緊急車輛的避讓方式、大客車與大貨車新車強制裝設行車視野輔助系統，及轉彎及倒車警報裝置、發放電動機車專屬號牌、推動新南向航線降落費優惠措施、使用台鐵月台票與月台證，停留時間縮短為1小時、旅客搭乘台鐵前發現列車誤點逾30分鐘，可免手續費退票、告知測速取締的新牌面正式啟用等。

遇緊急任務車輛 向右避讓

交通部修正汽、機車在同向或雙向僅有一車道路段，及交岔路口遇執行緊急任務車輛避讓規定。明年元旦起，車輛行駛於同向或雙向僅有一車道路段時，遇到緊急車輛時，不論是同向或對向車輛，除應向右緊靠道路右側外，並需暫時停車於適當地點，供執行緊急任務車輛超越。

兩車道或是三車道以上路段，最外側車道車輛，應再往右側車道外移動，騰出空間讓中間車道車輛可向右避讓；路口遭遇緊急車輛時，新增已進入路口車輛，應駛離至不妨害緊急任務車輛行進動線地點；除同向車道外，其餘方向車輛應減速暫停，不得搶快進入路口。若民眾遇緊急車輛不立即避讓，依法可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

大型車輛新車裝設視野輔助系統

為有效提醒民眾注意大型車輛轉彎及倒車之行車動態，降低車輛視野死角問題，明年元旦起，新登檢領照的大型車輛新車，應裝設行車視野輔助系統及轉彎及倒車警報裝置等設備。

為彰顯電動機車為低污染運具及潔淨能源意涵，元旦起電動小型輕型機車、電動輕型機車、電動普通重型機車、電動大型重型機車、輸出馬力54HP以上電動大型重型機車等五款電動車型，所領車牌將是有加註電動車字樣的專屬號牌。現行已領用一般車牌的電動機車，現行車牌仍可使用，車主也可選擇性至監理機關，更換為新電動車專屬號牌，但須支付300元至400元的規費。

新南向航線降落費減收20%

配合新南向政策，鼓勵航空公司多飛航新南向國家航線，明年元旦起，民航局針對高雄、台中、花蓮、台東、金門、馬公、台南、嘉義等8個機場，飛航東協十國、南亞六國、澳大利亞及紐西蘭等新南向國家的國際航線時，其班次降落費可減收20%。

明年元旦起，台鐵於旅客運送契約中，新增旅客進站乘車前，發現營運中斷或原要搭乘列車，已誤點逾30分鐘，就可選擇免手續費退票。另外，使用月台票、月台證進月台，每次最長停留時間從3小時縮短為1小時，避免有民眾使用月台證長達2-3小時，且還偷搭列車；若未於1小時內出站，無正當理由台鐵可加收15元。

使用科學儀器取締超速之前，都需立標示牌面告知民眾，該牌面元旦起，將陸續更改為三角標誌內有一台照相機圖樣，取代以往「前有測速照相」、「常有測速照相」字樣標示牌。