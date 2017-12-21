週末登場！「幼兒運動會」萌翻天

市府今天舉辦記者會，在市府大廳鋪上紅色跑道，先由小小啦啦隊熱鬧應援，迎接小小運動員進場。（記者王駿杰攝）

2017-12-21 12:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市首屆「幼兒運動會」將在週六登場，市長林智堅今天與小小運動員一起點燃聖火，為運動會揭開序幕，當天將規劃趣味活動和闖關環節，讓孩童盡情跑動、享受運動，留下最難忘的回憶。

市府教育處特殊與學前教育科長邱琬庭指出，本週六的幼兒運動會內容豐富，包括PUSHBIKE個人計時賽、15種創意體能闖關、0至2歲幼兒體驗區，另設計「相親相愛傳送心禮物」、「跑跑圓滾滾」、「健康蔬菜接力障礙賽」、「跳跳馬大奔走」等有趣關卡。

邱琬庭指出，運動會上午場為團體報名、下午場則是個人報名競賽。下午場5百個名額目前已額滿，想參加的民眾可揪團報名上午場次的團體競賽。

市府今天舉辦記者會，在市府大廳鋪上紅色跑道，先由小小啦啦隊熱鬧應援，迎接小小運動員進場，之後由林智堅與小小聖火手共同點燃聖火，象徵活動開跑。

林智堅說，他家裡也有跳跳馬和PUSHBIKE等遊具，孩子們總玩得不亦樂乎，週六幼兒運動會有別以往，擁有全新的活動形式和趣味項目，由於報名相當熱烈，名額一下就「秒殺」，市府特別增加一梯次PUSHBIKE，邀請家長停下忙碌的腳步，利用週末陪伴孩子。