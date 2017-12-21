易淹水區竟是「黑心工業區」 疑遭埋爐碴、竊佔國有地

曾文溪善化河段河堤內滯洪區，遭回填大量事業廢棄物，面積有1、2公頃大。（台南社大提供）

2017-12-21 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南曾文溪善化河段河堤內滯洪區農地，遭回填大量事業廢棄物，面積有1、2公頃大。台南社大環境行動小組經過連日追查，發現當地竟然是曾文工業區，而且在易淹水區填土約2米，然後業者竟用來掩埋爐碴，還涉嫌竊佔國有林地，質疑到底是誰核准的？是否有圖利？

社大環境行動小組召集人黃煥彰、研究員晁瑞光今天召開記者會，展示現場採集的各種形狀的爐碴，還散發異味。黃煥彰質疑說，現場掩埋爐碴，再噴上薄薄的一層水泥，以此來矇混為再利用的低強度水泥。

黃煥彰表示，根據曾文工業區開發計畫環境影響評估報告書，規定該計畫施工前需將填土來源、運輸路線及環保對策報告南市環保局備查，因此環保局不可能不知道，卻放任棄置，顯有包庇放水之嫌。

大台南環檢警結盟會議於上週召開，黃煥彰於會中揭發當地周遭都農地，竟然有「神奇的工業地」，質疑根本是偷天換日，實在不可思議，他並當場向台南市代理市長李孟諺、台南地檢署主任檢察官林仲斌舉發，要求調查。

黃煥彰表示，經他們追查發現，當地為曾文溪新舊河堤間的滯洪區，竟然設置曾文工業區，還允許墊高3米，但卻遲未建設，反而成了爐碴掩埋用地，而且還佔用了國有林地，政府應該徹查，檢調單位也應該追查是否涉及不法。

市府表示，據查該工業區是民國87年，也就是縣市合併前，依已廢止的促產升級條例申請，全案也經過環評及内政部區域計畫委員會核准通過，審議權責為中央，民間業者依法提出申請，政府依法核准，並無所謂圖利情事，而事後業者如涉及不當使用，則由相關權責單位依法查處。

環保局表示，今年11月20日該局會同南區督察大隊、保七總隊進行聯合稽查，發現當地屬地勢低窪地區，於後方廠區整地，使用以爐石粉為原料的CLSM（俗稱低強度水泥）作為填地墊高之用（爐石粉為中聯公司的產品），總數量約5萬立方米，於今年10月開始填地，經現場量測面積約1.5公頃，高度約1.5公尺，總體積約2萬多立方公尺。

環保局表示，全案該局目前已掌握中，現場墊高材料部份已進行調查，後續將依相關環保法令辦理。另有關該土地使用及回填疑義將邀集地檢署及相關單位進一步會勘。

黃煥彰追查發現，曾文溪新舊河堤間的滯洪區，竟然設置曾文工業區，還用來掩埋爐碴，檢調單位應該追查是否涉及不法。（台南社大提供）

黃煥彰展示現場採集的各種形狀的爐碴，質疑環保局放任棄置，顯有包庇放水之嫌。（記者蔡文居攝）

台南社大現場採集的爐碴廢棄物。（記者蔡文居攝）