迴避藻礁 觀塘第3接收站新方案預計明年2月通過

2017-12-21 12:58

〔記者黃佩君／台北報導〕事關蔡政府二○二五年非核家園目標發電主力的大潭電廠觀塘第三接氣站，因藻礁等環保議題卡關，中油上月底已提出迴避藻礁的新方案，經行政院協調後，目前正在進行方案分析及評估。立院今審查中油預算，朝野立委對是否砍三接預算激辯；中油總經理劉晟熙表示，目前顧問公司已在處理新方案的評估，預計12月底初步會有初步數據、明年一月報告出爐，之後就送到環保署審查，希望一月底、二月初會通過環評。

行政院長賴清德上任後提出缺電解決方案，點出最大變數就是第三接氣站卡關，若無法如期完成，原應在二○二三年起上路的大潭電廠八、九號機組恐延宕；兩機組各有一GW供電量，「北部供電恐會出問題」。

而三接因藻礁等環保議題，在11月底二次環差專案小組審查仍卡關。行政院上月底由政委張景森協調經濟部、中油及環保署等單位開會協調，希望儘量壓縮行政流程。

中油表示，目前替代方案是避開藻礁及保育生物柴山多杯孔珊瑚，將原規劃填海造陸部分減到最少，在現址保安林內建置儲槽，並在外海建設離岸碼頭方式進行接收。根據中油規劃，第一階段4個16萬公秉儲槽將蓋在現有人工構造物上，不影響藻礁，包括已填海的2.5公頃土地及已建置臨時施工圍堤內土地，合計10公頃；而11公頃汽化區及第二階段5個儲槽，則計畫興建在申請解編的保安林地內，面積約39公頃。

而新方案遲遲未送環評，且根據評估有延遲一年之虞，今中油赴立院經委會進行預算審查，朝野立委針對第三接收站激辯。由於三接完工時程將延誤，國民黨立委陳超明表示應將明年51億預算大幅刪除；時代力量立委徐永明也表示，應砍40億，顯示中油面對延誤的務實態度，也是正面回應地方民眾的關心，保證的確會改成新方案。而中油當下也同意可刪減40億。

但也有立委表示，三接攸關非核家園進度，經費不宜輕率刪減，應由中油針對此案做詳盡報告，評估情況後，再行處理。民進黨立委邱議瑩就說，不能「民粹式的」減列40億，要求中油應進行專案報告，除了三接以外，還包含台灣天然氣整體進程，要非常負責任地對人民說明。立委陳明文也表示，中油同意減列40億，但剩下11億「要怎麼花，有什麼影響」，也必須說清楚。

最後朝野立委同意本案保留，召委邱志偉裁示中油於下週再經委會進行完整專案報告後，才進行處理。