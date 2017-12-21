中市首座社宅申請進入倒數 收件逾1200件

2017-12-21 12:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市首座社會住宅豐原安康段第一期200戶，將在29日截止申請，截至20日止申請案已達1214件，反應相當熱烈。台中市政府住宅發展工程處提醒欲申請入住民眾把握時間，另外，審查合格件數如超過各房型提供戶數，將以電腦抽籤決定入住順序。

住宅處表示，豐原安康段社會住宅第一期完工後將有200戶，包括一房型120戶、二房型60戶、三房型20戶，首年租金優惠以市價5折出租，以一房型為例，每月僅需3800元起。

根據住宅處統計，截至20日止，共收到1214件申請案，包括一房型512件、二房型528件、三房型174件，以二房型最熱門，住宅處研判申請人多為新婚夫妻、小家庭，二房型最符合其需求。

住宅處指出，申請期間至29日為止，歡迎符合資格的民眾備妥文件踴躍申請，該處現正陸續辦理書面審查作業，審查合格件數如超過各房型提供戶數，將以電腦抽籤決定入住順序；申請案若有相關資格不符需退、補件個案，也請民眾於寄發公文期限內遞交，否則將喪失抽籤資格。

另外，有興趣入住的民眾，除了以一般身分申請、抽籤外，市府也提供免抽籤的「種子行動」徵選計畫戶4戶，均為一房型，種子行動徵選議題包括都市農耕、日光餐桌、健康生活營造、大家庭小客廳、安康沙龍等5大主題，例如一同在屋頂的小菜園種菜、戶外日光共餐、草坪上遊戲等，熱心於服務社區的民眾可以提報計畫書參加徵選。