迎接2018年第一道曙光 墾丁龍磐公園準備好了！

屏東縣政府興觀光業者聯手舉辦迎2018曙光活動。（記者羅欣貞攝）

2017-12-21 12:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017年本島最晚日落與2018年第一道曙光都在恆春半島，為破除近來外界對墾丁的負面印象，屏東縣政府與恆春半島觀光業者將在龍磐公園舉辦迎曙光活動，縣府邀民眾「破舊迎新，一定要來墾丁」！

墾丁龍磐公園依山傍海，加上石灰岩洞、滲穴、崩崖等特殊地形景觀，每年都吸引大批民眾到國境之南迎接新年曙光。屏縣府發言人黃建嘉今天（21日）偕同屏東觀光協會理事長郭子義、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生、屏東縣民宿協會理事長林榮欽、屏東縣旅行公會理事長楊聖民等人邀請民眾踴躍參與迎曙光活動。

目前當地飯店訂房率已達9成以上，為回饋遊客支持，觀光業者聯合提供各項摸彩品，包括墾丁福華飯店、墾丁凱撒飯店、墾丁夏都沙灘酒店、悠活渡假村、墾丁怡灣渡假酒店、墾丁福容大飯店、墾丁青年活動中心、清泉日式溫泉館、墾丁統茂高山青飯店等住宿券，屏東縣民宿協會也共襄盛舉，有31家民宿熱情響應52張住宿券，還有海生館門票、屏東客運行程體驗券、漆彈、拖曳傘體驗劵等，超過100個獎項，民眾只要到龍磐公園參加迎曙光活動，現場填寫抽獎明信片，就有機會抽中大獎。

元旦當天龍磐公園週邊道路自凌晨0時至上午8時實施交通管制，當地居民可持身分證進出；凌晨3時起接駁車由鵝鑾鼻停車場、風吹砂滿界埤停車場視遊客量發車，迎完曙光再接送民眾回到接駁站。

現場活動則從清晨5時30分起，有DJ音樂及南島舞集表演帶動氣氛，黃建嘉表示，以迎接曙光做為一年開頭，是非常棒的起始，歡迎大家一起來。