備戰閱讀競賽學校成績一落千丈 葉佳彥奪冠無憾

2017-12-21 12:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第8屆「航向書海‧愛讀！I DO！」閱讀競賽結果揭曉，中山工商今年蟬聯7連霸，且連續兩2年包辦A、B組雙冠軍，其中葉佳彥為了準備比賽段考成績「一落千丈」，仍能堅持到最後，奪冠無憾。

該閱讀競賽是由高雄女中主辦，參賽者需閱讀15本各領域課外書籍，今年有雄中、雄女、林園高中等8校、12 隊參加，分A、B組進行。比賽分3三關，包括「你問我答」，「眼明手快」，限時1分鐘的「團結力量大」，答題最多者獲勝。

中山工商由普二甲領軍，翁嘉佑、蘇煜智、葉佳彥、黃湘淇、李宜昀、曾群雅，6名學生分2組報名。校長林昭億說，選手在模擬賽氣氛就很「肅殺」，黃湘淇因失誤而自責大哭，選手與智囊團出難題相互刁難，火藥味十足。

班上成績屬前段的葉佳彥，為了全力備戰，段考成績竟落到掉車尾，引起家人關切，但他堅持不懈，家人最後全力相挺，甚至到賽場加油打氣，奪冠後全家人歡呼。

葉佳彥表示，最難的書是「鹽田兒女」，雖然是小說類，但因內容的年代記事多，花費一番功夫才熟記。

林昭億說，連霸過程並非一帆風順，第二關「眼明手快」，搶答系統與平常練習不同，選手常搶不到答題先機，所幸他校答題錯誤，選手才能以正確答題扳回劣勢。