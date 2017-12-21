花壇西施柚盛產 料理加工增色又養生

花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右1）與婆婆媽媽們學習製作西施柚雞肉、鮪魚與沙拉料理，美食呈現令人食指大動。（記者湯世名攝）

2017-12-21 12:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉西施柚今年因風調雨順盛產，甜度最高也達到13、14度，也由於產量高，為增加西施柚本身附加效益，花壇鄉農會今天開設西施柚料理加工製作班，吸引婆婆媽媽們與農婦踴躍參加，跟著專家學習製作西施柚雞肉、鮪魚與沙拉料理。婆婆媽媽們習得製作技術後都說：「沒想到將西施柚果肉入料理後增色不少，令人食指大動。」

花壇鄉農會今天準備了雞肉、鮪魚肉與蘋果、鳳梨、花生、薑等材料，邀請專家前來指導，包括農會總幹事顧碧琪與數十名婆婆媽媽都報名參加，學習將西施柚加工成食品、沙拉與果茶，一道道摻入西施柚果肉的食材呈現時，令眾人驚呼：「原來西施柚也可以入傳統料理，真是太美味了！」

顧碧琪表示，花壇鄉西施柚面積目前有近15公頃，為全台最重要的西施柚產地之一，果肉粉紅色、汁多且甜度高，因此又有「蜜柚」美稱，前兩年遇到颱風與超級寒流，導致西施柚產量大減，去年與今年則因天候穩定、雨水豐富，西施柚產量暴增，除了產銷管道，農會也趁此機會開設西施柚料理加工製作班，來增加西施柚的附加效益。

顧碧琪說，由於報名西施柚料理加工研習營人數太踴躍，農會再開設一班，將於下禮拜一開班授課，讓婆婆媽媽們習得西施柚料理美食後，也能在家如法炮製，烹煮給家人享用。

花壇鄉農會西施柚料理加工研習班，專家指導婆婆媽媽們學習製作西施柚雞肉、鮪魚與沙拉料理。（記者湯世名攝）

花壇鄉農會總幹事顧碧琪（左）向專家請教西施柚料理加工製作過程。（記者湯世名攝）