宜蘭有線電視明年調降10元 低收免費中低收半價

2017-12-21 12:01

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天公告，明年起宜蘭有線電視基本頻道收視費收視費率，每月每戶調降10元，收視費為535元，縣府表示，除了維持低收入戶收視免費的政策外，明年還提供中低收入戶享半價優惠，更是全國首見，以維護經濟弱勢民眾收看有線電視與吸收新知的權益。

宜蘭縣政府秘書處表示，為維護民眾收視權益及保障弱勢民眾，縣府今天公告明年度起宜蘭縣有線廣播電視系統各項收費標準上限，有線電視基本頻道收視費用每月每戶調降10元，同時，除登記低收入戶收視費免費外，更擴大回饋對象中低收入戶每月收視費半價優惠。

宜蘭有線電視收視費率99年每月為580元、100年調降為560元、102年再調降545元，107年公告每月收視費為535元，是相隔5年後再次調降，縣府指出，明年調降收視費用及擴大照顧弱勢族群，將使聯禾有線電視每年減少收入1300萬多元。

縣府表示，宜蘭地區僅聯禾有線1家有線電視業者，該公司106年達成100%全縣有線電視數位化目標，但經與其他縣市規模相近的業者比較後，在版權成本及電路收入上還有努力調整節流的空間，因此調降107年度每月每戶收視費用10元。

此外，縣府指出，為提升宜蘭縣經濟弱勢族群中低收入戶收視權益，給予每月收視費半價優惠，另外，民眾收視費若按季繳收視費為1555元、半年繳3100元、全年繳6100元，年繳民眾每月則平均不到510元。

「現有收視戶在3台內免收裝機費。」宜蘭縣政府指出，考量業者機上盒回收需求，自107年起，新用戶恢復收取保證金，分機裝機費部分，第3台以上的分機裝機費，主機裝機時設置者，分機裝機費為一台300元，主機裝機後設置者，一台 500元。

縣府強調，107年度維持縣內低收入戶免收主機裝機費及每月基本頻道收視費優惠政策，並擴大中低收入戶收視費半價優惠，凡縣府社會處列冊之低收、中低收入戶，只要主動出示有效證件，即可向系統業者申請，申請電話及住址為，聯禾有線電視股份有限公司客服專線03-9057999，宜蘭市女中路1段179號。