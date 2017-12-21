電動腳踏車電池剛過保固期就故障！消保團體質疑不合理

台灣消費者權益發展協會，陪同電動腳踏車車主對電池保固期提出質疑（記者王榮祥攝）

2017-12-21 12:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄許小姐花3萬多元買電動腳踏車，騎了7個多月發現電池疑似故障，且過了半年保固期、需自費6千元更換，台灣消費者權益發展協會今陪同許小姐提出質疑，認為業者事先沒說明電池保固期僅有半年，半年後就故障、還要花6千元修理，很不合理。

電動腳踏車製造商總務課劉姓課長指出，該款電動腳踏車使用鉛酸電池、保固期確實只有半年，在使用說明書上有載明，此款車已上市兩年、銷售情況不錯，一般電池平均可用2到3年，不到一年就故障的情況是頭一回接到。

劉課長表示，消費者碰到的情況，有可能與第一線機車行對電動車不熟悉﹖也可能與車主使用習慣有關﹖當然不排除零件本身出狀況﹖公司對此都有一定處理機制，歡迎消費者直接與公司聯繫，可派員前往瞭解、確認問題所在與後續可能處置方向。

高雄許小姐是今年4月，花3萬5千5百買了1部電動腳踏車，每次充電應可騎約30公里，11月突然變成只剩6到7公里，向機車行詢問後懷疑電池有問題﹖且因過了半年保固期，須自費6千元更換。

許小姐覺得不合理，且事先並不知道電池保固期只有半年，她透露當時機車行老闆只說電池一般可用兩到三年，沒想到這麼快就出問題，今由台灣消費者權益發展協會陪同提出質疑。

劉課長指出，公司有免付費查詢電話0800-090-130，也可撥服務專線07-3822526。