三峽公所建築物綠化啟用 生態跳島添一處

三峽區公所頂樓設置太陽能光電板外，還有栽種蔬果植物，讓屋頂成為生態跳島。（記者邱書昱攝）

2017-12-21 12:14

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局今日在三峽區公所舉辦建築物綠化啟用儀式，環保局今年補助推動公有建物綠化示範點已經完成7處。環保局副局長王美文表示，除了讓建物有效降溫外，也能夠減少冷氣用電量，並成為生態跳島，甚至能提供場域作為學校教學。

王美文說，新北市人口及建築物稠密，以及天然盆地、人為熱源排放等因素，造成熱島效應加劇，因此從民國98年起逐步補助推動公有建物設置綠屋頂或綠圍牆，進而減少碳排放、節能雙贏的方式。

三峽區長陳健民提到，綠屋頂工程設置後，11月的空調電費減少9129元，栽種的有機蔬果成為老人共餐的食材，並在每週一和週三提供生態教育導覽，只要在10天前上網申請或與秘書室聯繫即可參加。

環保局表示，新北市屋頂綠化共計400處，面積超過5萬6千平方公尺，減碳量估計7730公噸，節電量更達1456萬度，市政府示範推廣新建案自設屋頂花園、農場，也引進綠屋頂面積綠化，民國104年起，首創參與式屋頂農場，只要社區申請後通過，即可獲得增設生態池、廚餘就地堆肥循環等補助。