醫病》新心律調節器恢復快 高齡患者「心」選擇

2017-12-21 11:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕86歲的徐先生患心房纖維顫動和心室搏過緩，日前就因暈眩緊急送到北醫附醫救治，經醫師評估後決定裝設最新的「無導線膠囊式心律調節器」，術後可快速出院，回到健康生活。

與傳統永久性心律調節器相比，新型無導線膠囊式心律調節器具有恢復期快、癒後限制少等優點。

北醫附醫心臟內科主任黃群耀表示，除了冷氣團、寒流等極度低溫可能引發的心臟疾病外，其他像是早晚溫差大、起床離開被窩後體溫的快速變化等，也都是心臟疾病的好發因子之一。

黃群耀說，除了提醒民眾注意保溫以及維持規律的生活作息，更要定期測量血壓。

黃群耀說，考慮徐先生年事已高，且有高血壓、高血脂及慢性心房纖維顫動的病史，長期使用抗凝血劑，傳統手術風險過高，與家屬討論後，決定採用微創手術的方式植入「無導線膠囊式心律調節器」。

黃群耀說，手術在病患清醒狀況下執行，在病患右側鼠蹊部局部消毒及麻醉，經由鼠蹊部切開一個不到一公分的切口，將右心導管深入心臟中，並將無導線膠囊式心律調節器置放至右心室側心室中膈的適當位置，歷時僅約30分鐘。

黃群耀提醒，現行的無導線膠囊式心律調節器只有心室單腔型的設計，所以無法全面取代所有形式的永久植入性節律器，而此項技術及器材也尚未納入健保給付範圍，但仍可以提供高齡患者另一個選擇。