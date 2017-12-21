台南T-Bike出激招 前30分鐘免費優惠延長至明年底

交通局決定延長台南T-Bike借用後的前30分鐘免費措施，持續優惠至明年底。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-21 10:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕僅管台南T-Bike廣告收益不如預期，影響後續能不能建置新站點，但為鼓勵民眾多利用綠色運具減少移動污染源，共同為改善空污盡1份心力，交通局決定延長T-Bike借用後的前30分鐘免費措施，將持續優惠至明年底。

台南T-Bike已在市區各交通場站、停車場、古蹟觀光景點等設置53站、有1520輛車上線服務，原本到今年年底前，南市所有的小綠T-Bike，都享有借用後的前30分鐘免費優惠。

交通局長林炎成表示，台南T-Bike於105年8月啟用，結合現有公共運輸系統，提供民眾及遊客善加利用公車、自行車、步行（BBW），慢遊體驗古都府城歷史軌跡的低碳輕旅行，推廣以來反映熱烈，因此持續優惠至107年底，鼓勵民眾響應節能減碳行列，也共同為台南成為低碳城市目標努力。

交通局統計，兼具通勤、遊憩雙重功能的台南T-Bike系統，至今年12月18日總使用人次已超過73萬人次，各租賃站使用率前3名依序為台南火車站前站、赤嵌樓站、成大會館站。

目前T-Bike可使用已註冊成為會員的台南市市民卡、一卡通、悠遊卡或信用卡（無須註冊）租借車輛，收費方式為每30分鐘10元（市民卡5元），單筆24小時最高100元。