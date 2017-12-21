不想要墾丁國家公園！ 200人北上表訴求

恆春及滿州鄉居民曾於今年3月及10月聚集墾管處及大灣，訴求聚落劃出墾丁國家公園。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-12-21 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕營建署國家公園計畫委員會22日將進行墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通），但恆春不少居民希望將既有聚落劃出國家公園，恆春鎮國家公園區域住民權益促進協會200人今早北上陳抗，明天將到總統府遞交陳情書。

本報11月曾報導，國家公園區域住民權益促進會理事長張昌益表示，「聚落劃出國家公園」是當地居民一貫訴求，但墾管處卻堅持「管一、管二、管三」的分區作法，進入國家公園計畫委員會審查後，就想強渡關山忽略「聚落劃出」聲音，簡直是另類黑箱作業。當時促進會就擬號召居民12月北上抗議，張昌益說，北上陳抗主要訴求「恆春半島既有聚落劃出國家公園」、「反對以都市計畫模式審查國家公園」、「撤銷管一管二管三，回歸一般管制區」。

《聯合報》報導，協會總幹事王精誠說，協會訴求包括廢止墾丁國家公園，改制為恆春半島風景區、將墾丁國家公園依法縮編為「國家自然公園」。他說恆春半島民眾多次驅逐墾丁國家公園失敗，遂「自我放逐」式的想將聚落劃出國家公園。

然而報導指出，恆春在地律師張怡批評，恆春半島是因為墾丁國家公園才賺進觀光財，居民因國家公園獲利最大，但卻不想承擔保護環境的義務，他直稱，這些人是因為墾管處會拆違建，才希望脫離國家公園。