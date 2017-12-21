21-24日天氣晴朗 彭啟明：迎接溫暖冬至日

在陽光露臉的情況下，白天回溫明顯，但早晨氣溫仍偏低，民眾需留意日夜溫差。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕在水氣減少及陽光露臉的情況下，白天天氣感受舒適，不過乾冷空氣發威，入夜後低溫還是偏低，昨晚淡水就跌到11度左右，今（21日）起至週日（24日）天氣晴朗穩定，回溫越來越明顯，週日東北風增強，北部再度轉為有雨天氣。

氣象達人彭啟明在臉書表示，今白天天氣型態大致上和昨相似，不過會更晴朗，各地都有陽光露出，可以好好把握機會曬洗衣物，預白天高溫，北部有機會來到20至22度，中南部可以到23至25度，不過民眾須留意日夜溫差，今晚可能比昨天更冷，由於天氣持續回溫，明（22日）將是一個溫暖冬至，但應不致於重演去年冬至氣溫破30度的情形。

穩定的天氣型態會持續到週日，週日將有1波冷空氣南下，這波會有些水氣，北部將再轉為典型東北風天氣，北東迎風面為陰沉偶陣雨，溫度也會明顯下滑，不過這波冷空氣的強度還有待觀察。

今晨在菲律賓東南方海面上的熱帶性低氣壓已經正式被命名為今年第27號颱風「天秤」，同時間在南海還有第26號颱風「啟德」，這是西太平洋事隔13年再度有雙颱在12月並存的情形，天秤颱風路徑與啟德相似，未來將穿過菲律賓進入南海，對台沒有直接影響。