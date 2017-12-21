未來3天晴朗穩定 吳德榮：明起回溫、日夜溫差大

2017-12-21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕目前影響台灣的乾空氣從昨天清晨開始南下，把原籠罩於台灣上空的中低雲往東南方海面推移，由北而南逐漸轉晴，氣象專家吳德榮指出，今白天陽光加熱下，各地高溫皆達20度以上，入夜後受輻射冷卻效應影響，空曠處低溫將降至很低，提醒民眾適時增添衣物。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中刊文表示，接下來3天（21至23日）全台天氣型態相當類似大陸型氣候，晴朗乾燥、日夜溫差大。他說，受輻射冷卻效應影響，中部以北及宜蘭沿海空曠地區，明晨仍會出現12度左右的低溫，週六（23日）清晨低溫也會在14度左右。

吳德榮進一步指出，這幾天清晨氣溫雖低，但天亮後陽光普照、增溫迅速，今北台灣高溫約可升至21度，中南部則可升至23、24度。明日及週六冷空氣減弱，白天大幅回暖，各地高溫明天將升至25度，週六更可到26度以上，不過他仍一再提醒，接下來這幾天日夜溫差仍大，務必注意保暖慎防感冒。

吳德榮接著表示，根據最新模式模擬結果，週日至下週一（24、25日）將有另波冷空氣南下，帶來的水氣並不多，然而由於週六晴暖，週日迎風面雲量將增多，並有局部短暫雨的機率，白天高溫驟降，日夜溫差大幅縮小，一直到下週二、三（26、27日）冷空氣減弱後天氣才會再度回暖。