網友提案台灣時區「同步日韓」內政部回應了

日前有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議政府應把時區改成與日、韓相同的「GMT+9」，對此內政部彙整相關單位回應。（路透）

2017-12-21 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議政府應把時區改成與日、韓相同的「GMT+9」，對此內政部彙整相關單位回應，更改時區無法有效解決國土認同、國家定位問題，應透過行銷台灣的軟實力、人權成果，讓世界認知台灣與中國的差異。

日前有網友提案台灣政府應把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，認為更改時區能象徵性脫離中國的從屬，且以台灣的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光。該提案短短2天就達到連署門檻。

對此內政部彙整各單位回應，像是衛生福利部指出，若調整時區至GMT +9，需考量冬天早上天色較暗，學童上學安全問題。經濟部工業局、貿易局回應，時區調整無涉貿易競爭力，惟可能於調整期有部分衍生成本。

交通部則表示，國際海、空運與地區相關系統須配合地方時調整，對運輸業者將增加系統調整與行政作業成本，旅客亦需確實掌握調整時區後之行程異動時間。此外調整時區至GMT+9（時區提前1小時），將導致民眾或學生通勤（學）時間及生活習慣改變。

金融監督管理委員會、國家發展委員會指出，改變時區與否，預期對股市交易量、投資人之決策並無顯著影響，但將對證券及期貨市場可能產生作業面影響，例如對外國投資人而言，台灣市場交易時間提早一小時，將影響外國投資人交易作業安排，且時區調整須與國外指數商品之授權單位再次確認合約內容，開收盤時間亦須配合進行調整。

至於更改時區是否能象徵性脫離中國的從屬，內政部在協作會議結論指出，即使改變時區亦不能達到改變一般人主觀認定台灣與中國是否具有從屬關係之目的，建議透過行銷台灣的軟實力、人權成果，以幫助世界各國認知台灣與中國的差異。