15縣市低溫特報！空曠區下探10度 又有颱風生成

氣象局清晨已針對台北等15縣市發布低溫特報，民眾出門需留意氣溫變化，適時調整衣著。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-21 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕今天冷氣團持續影響，各地早、晚都有寒意；在冷空氣及輻射冷卻效應雙重影響下，今天清晨西半部及東北部低溫僅11至13度，花東約14、15度；西半部尤其是嘉義以北沿海、空曠及平原區有10度左右低溫機率。氣象局清晨已針對嘉義縣以北等15縣市發布低溫特報，民眾出門需留意氣溫變化，適時調整衣著。

中央氣象局指出，今天白天陽光和煦，感受舒適至溫暖，預測北部及宜花高溫約19度上下，其他地方約21至24度，中南部日夜溫差達10度以上。今天天氣穩定，西半部地區大致晴朗，東半部地區也只有零星雨、雲量不多。

空氣品質方面，受強烈大陸冷氣團及輕微境外污染物影響，高屏局部地區擴散條件不佳，空氣品質為橘色提醒。其他地區為良好至普通等級。雲嘉南地區因地表風速仍強，可能出現揚塵造成局部地區達橘色提醒；馬祖及金門仍受境外污染物影響，空氣品質為橘色提醒，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，因強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，浪高可達3至5米，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

另外第27號颱風「天秤」於今晨2點形成，將向西通過菲律賓進入南海，路徑和第26號颱風啓德類似，對台灣沒有影響。

週五、週六日夜溫差相當大，週五清晨受強烈大陸冷氣團及強輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，週六持續回溫，各地白天高溫可達23至25度，不過清晨都還是偏涼，週日（24日）將有下一波冷空氣南下，各地天氣又再轉涼。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 20 12 ~ 21 14 ~ 23 14 ~ 20

氣象局清晨已針對嘉義縣以北等15縣市發布低溫特報。（圖擷自中央氣象局）

今天天氣穩定，西半部地區大致晴朗，東半部地區也只有零星雨、雲量不多。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）