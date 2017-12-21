12/21 各報重點新聞一覽

2017-12-21 06:30

自由時報

捷運救命錢 北市大借317億

北市財政局昨召開記者會表示北市減債全台第一，但市議員簡舒培揭露，台北都會區捷運固定資產重置基金依法應用於捷運設備汰換上，但前總統馬英九任台北市長時，開放該基金可供市府借款，前北市長郝龍斌進一步刪除基金借款上限，現任市長柯文哲更借款還舊債，以致重置基金三百七十億元，歷經三任市長已遭挪用八十六％，其中又以柯文哲每年平均向基金借款超過四十億元，為歷任市長最高。

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換心罹兩癌 堅持活下去

一九九一年，二十三歲的李秀英正值花樣年華，卻在鬼門關前走一遭，一場感冒引發的嚴重心肌病變，若不進行心臟移植手術恐就要撒手人寰，多虧術程順利，帶來「心」的生命，成功撿回一條命。如今展開的「心」旅程已走到五十歲，過了二十七個年頭，成為亞洲存活最久的「換心人」！

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一拐一拐推車賣水果 盼圓大學夢

為了夢想，半癱青年每天走廿公里不嫌苦！新北市街頭經常可見一名年輕人，走路一拐一拐拖著載滿水果的推車，行動看來有些遲緩、講話也不靈光，但總是帶著笑臉，招呼顧客買水果，他是廿三歲的劉偉傑，年幼時發生車禍導致半癱，但為了一圓「大學夢」，高中畢業後自力更生沿街賣水果，他說：「為了存足大學學費，推車賣水果讓我甘之如飴。」

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蘋果日報

愛不到 員工刺死女老闆

台中市劉姓茶行女老闆昨早在店內遭范姓男員工以尖刀狂刺胸腹二十多刀，最後割頸慘死，范嫌行兇後割腕自殺未果，在案發五小時後投案。死者家屬表示，范男疑長期追求劉婦不成，憤而行兇；范男卻稱與劉婦交往十多年，還共同出資開茶行，因懷疑劉婦將茶行賺的錢拿給兒子買房，還另結新歡，一時氣憤痛下殺手。范嫌昨被依殺人罪嫌移送，深夜遭檢方聲押禁見。

雪隧飆184公里 男罰7.2萬

新北市一名柯姓男子今年八月因工作緣故，開車到宜蘭再折返新北，途中經雪山隧道兩次，該路段最高速限九十公里，他最高飆到一百八十四公里，事後收到六張共七萬二千元罰單，創下雪隧同車單日最高罰金紀錄。柯男哭訴，被罰之後才知道雪隧可以連續開罰，直呼：「多麼痛的領悟！」

聯合報

新黨4青年軍身為證人竟被強搜 修法聲浪起

檢調大動作搜索新黨青年軍引發爭議，國民黨及時代力量都批評搜索過程有瑕疵。國民黨主席吳敦義昨天在中常會發表聲明，反問蔡英文政府「民主法治是不是中華民國的驕傲，執政黨應該守護的基本價值？」時代力量立委徐永明也呼籲，檢調辦這個案子千萬不要抄捷徑，該有的權益、程序都要完備。

一堆露營區占國有林地 司法大追緝

國人瘋露營，但也衍生國土危機，林務局與水保局比對知名網站「露營窩」上千筆資料，查到有六個點違規使用、七個點非法占用，另有十處違反水保法，將分別依法處置。不過，不少露營區是位在山坡地農牧用地與原住民保留地，面對目前露營區亂象與法令模糊的情況，昨天台灣高等法院檢察署與多個部會共同宣示將結合行政與司法力量，從嚴追訴破壞國土保育的決心，未來也將由觀光局統籌制定相關法規。

中國時報

美國史上最大稅改 投資磁吸 台灣剉咧等

美國通過歷史性的稅改方案，道瓊工業指數打破一年上漲5000點的歷史紀錄。工商團體負責人都認為，美國稅改必然會對世界產生投資美國的「磁吸」效應。工商協進會理事長林伯豐就指出，美國營所稅由35％降為21％，台灣則反向由17％提升為20％，必然會促使在台投資受阻的廠商「轉移」到美國投資，進而衝擊到台灣的產值，經濟成長率（GDP）也會因此下降。

資安法擴權條款 綠委自砍

新黨事件引發社會關注，質疑民進黨威權復辟。立院司法委員會昨初審《資通安全管理法》修正草案被質疑是政府擴權，綠委蔡易餘昨為平息爭議，主動提案刪除爭議條款，政府就不能以「重大資通安全事件」為由，派員進入非公務機關檢查。