尋找外星生命 NASA宣布2069年星際任務

NASA計畫於2069年，也就是人類首度登月100週年時，發射一艘機器人太空船，到鄰近的半人馬座南門二（Alpha Centauri）星系，尋找太陽系外的外星生命。（圖擷自NASA）

2017-12-20 23:53

〔中央社〕美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫展開一連串星際任務，尋找太陽系外的外星生命。

英國「鏡報」（Mirror）報導，NASA計畫於2069年，也就是人類首度登月100週年時，發射一艘機器人太空船，到鄰近的半人馬座南門二（Alpha Centauri）星系。

距離地球「僅」24兆9000億英里的南門二是個三合星系統，由半人馬座α星A、半人馬座α星B及又稱比鄰星（Proxima Centauri）的半人馬座α星C組成。

天文學家認為，「幾乎可以肯定」的是，在南門二星系裡的類地小行星，可支持外星生命生存。

但要抵達南門二，太空船的速度至少必須達到光速的10%，即每秒鐘將近3000萬公尺。

即便能跨越這道門檻，這趟旅程仍需耗費44年，意味這艘太空船要到2113年才能抵達南門二。

任職NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的弗利曼（Anthony Freeman）告訴「新科學家雜誌」（New Scientist）：「這非常模糊。」

NASA據說也計畫探討不同選項，包括出動雷射驅動的微小探測器。這些探測器理論上可達1/4光速。

根據報導，NASA列入考量的其他技術包括藉由核反應或物質與反物質碰撞。

截至目前，人類僅製造出一艘成功離開太陽系的太空船，就是1977年發射的旅行家一號（Voyager 1）。