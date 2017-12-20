車店老闆辛苦創業 立願幫弱勢家庭終身免費換油

2017-12-20 23:27

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉38歲的車行老闆張萬賢，因為從小就被教育獨立自主，以半工半讀，在許多行業累積豐富的打工經驗，也曾度過一段還債、養家的辛苦日子；7年前他開設汽、機車維修店，服務過程感受到有不少鄉親需要幫助，便主動向湖口鄉公所提議，自今年元月起，承諾提供該鄉列冊約1300戶的中低及低收入家庭，每戶兩輛機車終身免費更換機油，盼盡一已之力回饋社會，迄今已有200多戶受益。

湖口鄉長林志華表示，在地青年張萬賢本身育有3名幼子，甫創業穩定，即懂得回饋熱心公益，相當難得；他不但主動提供弱勢家庭免費更換機油，更捐贈一輛機車提供16日感恩晚會特別獎抽獎使用，善舉值得表揚。

張萬賢說，父母白手起家，經營成衣業。他印象很深刻，雙親在他10歲念小學4年級的時候，每逢週末假日和寒、暑假，就安排他到朋友開設的家具店打工，幫忙打掃、搬東西等雜事，培養他學習獨立的能力，當時一天薪資500元，從此開啟他半工半讀的生活。

上國中後，張萬賢每天下課和例假日，都到姑姑經營的牛肉麵打工，期間也跟舅舅學水電，還自己跑去學習維修機車；念高中夜校餐飲科，他進入新普科技當倉管，後來還曾做過電梯安裝、電子及電腦技術人員等多種工作。

張萬賢表示，退伍之後，他進入萊德科技當技術員、組長，後來又去學維修汽車，因為想多方接觸，每段工作都僅維持1、2年；26歲時，他和朋友合夥到中國廣東投資汽車精品設計及維修技術，他擔任廠長，事業一度做得不錯，後來因理念不合拆夥，他揹負150萬元的債務回到台灣。

張萬賢說，他與中國新婚妻子吳品毅一同回到台灣後，正值全球金融風暴，百業蕭條，他四處找不到工作，或是工作不久即遭裁員，當時大女兒甫出生，他為了還債和養家，同時身兼數職，一早送報、發傳單後，然後到新竹工業區的工廠上班，晚上再替人修車，一天只睡3、4個小時，歷經3年終於把債還清，恢復正常生活。

張萬賢表示，100年他在湖口鄉成功路創業開設陞陽車業，服務期間，常遇到客人的機車零件早該汰換，卻想省錢遲不更新，想起自己也曾經歷困頓，便興起想幫助人的念頭。

張萬賢說，去年9月，在中山路開設第2家店，他在愛妻的支持下，主動向湖口鄉公所提出計畫，承諾只要店還開著，他願意為鄉內的中低及低收入家庭終身免費更換機油，每戶兩輛機車。一般而言，機車1年定期更換機油3、4次，每戶每年每輛車約需花費1000元；雖是頗大負擔，卻是他回饋家鄉的心願，也算是給孩子的身教吧！