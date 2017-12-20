農業集資競賽 「厭世動物園：動物大逃殺」最大贏家

2017-12-20 22:39

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會「2017農業好點子創意集資競賽」今天舉行頒獎典禮。56個上架募資的競賽團隊，有30個成功募資，共計募得1100萬元的資金，今天表揚得獎的7個團隊，其中由知名人氣圖文作家厭世姬參與設計的桌遊「厭世動物園：動物大逃殺」獲得「粉絲最愛獎」第1名以及「超級吸金獎」第1名，是最大贏家。

「厭世動物園：動物大逃殺」共募得415萬元，是由厭世姬和經營桌遊店、遊戲開發的的好友、迷走工作坊創辦人張少濂加上桌遊設計師陳智帆共同催生，經過近1年的開發。張少濂指出，這款遊戲以6種台灣保育類瀕危動物為角色，包括台灣黑熊、石虎、諸羅樹蛙、食蛇龜、八色鳥、黑鳶以及穿山甲，玩家在遊戲中不管怎麼逃生，都無法避免棲地遭受人類開發破壞，生存環境備受威脅的困境。

張少濂說，厭世姬以受到粉絲喜愛的一貫輕鬆反諷的畫風帶出台灣動物的困境，每隻角色都和生態學者討論，盡可能兼顧厭世姬的畫風和擬真的動物特徵。

張少濂指出，遊戲中沒有反派角色，反派由系統擔任，擲骰子一不小心，茂密的森林就被開發了。透過玩家在遊戲中面臨的困境，體會野生動物在真實社會遭遇的生存威脅。張少濂指出，第1版印製5000套，參與募資的民眾本週將陸續拿到貨，總計約4200套，其餘的將會在週五（22日）展出的台北電影玩具展上進行販售。經過近一年的開發。明年5月和10月還將先後前往東京和德國參展，將在地台灣保育議題帶向國際舞台。

第2次參與「農業好點子創意集資競賽」的楊環靜，繼上次的友雞生活計畫，讓母雞陪伴年長者，這次推出「食二糧友雞生活環島推廣計畫：母雞的移動學校」。透過環島推廣角色，推廣家庭飼養母雞的功能。

楊環靜說，除了延續前一次計畫的陪伴療育功能以外以外、相對於規模飼養的格子籠蛋雞，家庭飼養讓母雞更快樂，且根據研究，每人每天產出320至350公克的廚餘，每隻雞每天可吃下120至140公克的廚餘，換算每個人每天的廚餘量可飼養2至3隻的雞，不但節能減碳，還能供應雞蛋。而農民也可透過分區輪作，讓雞協助除草兼施肥。楊環靜從2月24日到3月18日將推出10場的環島推廣講座。