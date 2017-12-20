首例！有線電視跨刀 路口監視器故障24小時維修

監視系統今天啟動，現場連結12個村庄，62處架設點，共計124支的路口監視錄影機瞬間開啟。（記者陳彥廷攝）

2017-12-20 22:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣在夏季常受颱風影響，導致路口監視器受損壞，妥善率低落，有線電視系統業者看準需求，率全台之先，與佳冬鄉公所合作推出社區路口監視服務系統，成為全台首個從數位家庭走入社區的有線電視，未來更將透過社區安全E化聯防機制，提升鄉民社區安全等需求。

監視系統今天啟動，佳冬鄉長龔日光、佳冬鄉民代表會主席林秋谷、屏東縣議員王啟敏、羅平道、林玉花，以及屏東縣警局枋寮分局長蔡耀順等人，都親自到場見證，並在會中啟動社區監視服務系統，現場連結12個村庄，62處架設點，共計124支的路口監視錄影機瞬間開啟！

傳統買斷式的監視錄影系統除了公所需要自己拉線外，維修不易，又常常在真的需要畫面的事故時「卻完全沒有畫面」，佳冬鄉以往就曾有建置成果低落的案例；業者強調，公司在屏南的光纖線深入家戶，可說比中華電信還要密集，目前就是將監視器拉出到室外，幫助監控路口交通，佳冬鄉公所採租賃方式引入，成為全台首個鄉鎮。

佳冬鄉長龔日光及佳冬鄉代會主席林秋谷階表示，監視系統不僅能守護社區安全、防止宵小之外，也能協助警方做路口監視及交通安全維護，是佳冬鄉親的一大福音，成為首個示範區，除節省成本，未來也希望該系統能發揮多守望的功效。

屏東縣警局枋寮分局長蔡耀順則坦言，目前轄內的確需要公所及業者自主架設影像可共用的監視系統，這樣系統的建置未來在各個警局治安維護工作上將是大助力，他說，佳冬鄉輔導民間鏡頭向外有175支，警局建置有101支，現有妥善率70%以上，未來再加上鄉公所社區監視的124支，共計400支鏡頭，不管妥善率或是涵蓋路口的範圍，都大大提昇。

業者總經理孫國昌說，影像傳遞後的畫質仍清晰，並詳細記錄著各個重要路口的影像概況，透過系統不僅能將即時監視影片上傳至雲端，也能透過手機APP監控，守護鄉里及社區的安全。他也允諾，未來若有故障或需要維修等問題，絕對會在第一時間安排工程服務人員，在24小時內完成維修工作，讓社區安全以及監視系統的維護上，更有保障。