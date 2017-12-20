全國第1個身障平權行動劇團 巡迴鳳山與寒士同樂

身障者化身彩色精靈，帶給寒士歡笑。（記者陳文嬋攝）

2017-12-20 21:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府社會局與高市方舟就業服務協會成立全國第1個身障平權行動劇團，身障者今化身彩色精靈，巡迴鳳山表演受歡迎，傳達身障者平權理念，並發送禮物與寒士同樂，場面熱鬧滾滾。

社會局無障礙之家推動種子劇團，與高市方舟就業服務協會合作，挑選唐寶寶等心智障礙者，歷經3個月訓練，成立全國第1個身障平權行動劇團，將巡迴各地演出，拉近與民眾的距離。

劇團今到人安基金會鳳山平安站演出，成員化身彩色精靈，發揮天馬行空想像力，演出孔雀開屏等戲碼，傳達身障者有快樂、合作、分享、被鼓掌的權利，陪伴寒士唱歌、發送禮物，寒士握手稱讚「你們好棒」。

19歲「小銘」有智能障礙，到協會1年完全不說話，與人零互動，連家人也叫不動，讓人忘記他的存在，參加劇團演出後，個性變得活潑，願意與人互動，說話也變大聲。

唐寶寶「小益」平時說話不超過5個字，光開場白「大家好，我是藍精靈」，他就花了2個月才學會，賣力演出變得更有自信，透過劇團巡演激發潛力，可望提高語言能力，有助增進人際互動。

協會總幹事王姿琦說，身障者不是只需要被幫助，也能成為助人者，透過劇團巡迴演出，帶給更多人歡笑，療癒自己、也療癒別人，溫暖整個社會。